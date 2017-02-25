"Олександрія" розтрощила "Волинь" у матчі Прем'єр-ліги

В Олександрії завершився матч 19-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" розгромила луцьку "Волинь", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 6:0.

"Олександрія" з самого початку матчу заволоділа перевагою і ще в першому таймі забила три голи.

На 15-й хвилині рахунок точним ударом з пенальті відкрив Василь Грицук. Він завдав сильний удар у лівий від себе кут, коли воротар Кичак стрибав у протилежний кут. На 27-й хвилині Станіслав Куліш збільшив перевагу своєї команди. Після прострілу Чорнія м'яч потрапив до Кулішу, який в дотик спрямував у дальній кут, і від штанги м'яч закотився у ворота. А в самій кінцівці тайму, на 45-й хвилині, гол у свої ворота забив Дмитро Задерецький. Гравець "Олександрії" Козак по центру, вийшов один на один, обіграв воротаря і пробив по воротах. Задерецький, намагаючись зупинити м'яча, зрізав його у власні ворота.

Після перерви, на 70-й хвилині, Леонов справа увірвався в штрафну, прострілив у воротарський майданчик, а там Куліш п'ятою переправив м'яч у ворота. На 88-й хвилині Куліш зробив хет-трик. Козак справа увірвався в штрафну, зробив передачу на Чеботаєва, той у воротарський на Куліша, який у дотик переправив м'яч у ворота. Нарешті, на 90-й хвилині Куліш зробив покер, встановивши остаточний рахунок. Після атаки господарів м'яч вискочив зі штрафного, і Куліш підсічкою відправив м'яч вже у порожні ворота.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Зоря" програла на своєму полі у центральному матчі туру київське "Динамо" з рахунком 1:2. Донецький "Олімпік" і "Сталь" з Кам'янського зіграли внічию - 0:0.