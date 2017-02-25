УПЛ: "Зоря" програла київському "Динамо", "Олімпік" і "Сталь" зіграли внічию

У Запоріжжі на "Славутич-Арена" завершився матч 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" програла київському "Динамо", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Всі три голи в цьому матчі були забиті в перші півгодини гри.

Господарі поля дуже жваво розпочали матч і відкрили рахунок вже на 4-й хвилині.

Після навісу зі штрафного Чечер зробив пас до воротарського майданчика і Бонавентура в падінні проштовхнув м'яч повз воротаря киян Рудько. Втім, динамівці швидко повернулися до тями після пропущеного м'яча. За 10 хвилин, на 14-й, Ярмоленко зробив передачу у штрафний майданчик на хід Буяльському, який першим дотиком прострілив, і Денис Гармаш точно пробив у протихід голкіперу. А переможний гол кияни забили на 29-й хвилині. Ярмоленко запустив по правому флангу Морозюка, послідував простріл і зігравший на випередження Артем Бесєдін підправив м'яч у ближній кут.

У другому таймі головним моментом стало вилучення Євгена Опанасенка. Гравець "Зорі" збив Шепелєва та отримав від арбітра другий "гірчичник". Першу жовту картку Опанасенко отримав також після порушення правил проти Шепелєва.

В паралельному матчі "Олімпік" (Донецьк) - "Сталь" (Кам'янське) забитих голів сьогодні не було - 0:0.