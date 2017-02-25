Прем'єр-ліга, 19-й тур, "Зоря" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Запоріжжі стартує весняна частина чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, де в першому матчі зійдуться "Динамо" і луганська "Зоря".

Зустрічаються команди, які займають 2-3 місця в турнірній таблиці.

У "Динамо" на даний момент на рахунку 37 очок, у "Зорі" - 34. Для обох команд цей матч дуже важливий.

Стартові склади команд:

ДИНАМО: Артур Рудько, Александар Пантіч, Антунеш, Володимир Шепелєв, Микола Морозюк. Андрій Ярмоленко (К), Денис Гармаш, Домагой Віда, Дерлис Гонзалез, Віталій Буяльський, Артемій Бесєдін.

Запасні: Максим Коваль, Віктор Циганков, Микита Корзун, Роман Яремчук, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Павло Оріховський.

ЗОРЯ: Олексій Шевченко, Артем Сухоцький, Рафаель Форстер, В'ячеслав Чечер, Євген Опанасенко, Ігор Чайковський (К), Ігор Харатін, Желько Любенович, Пауліна, Іван Петряк, Денніс Бонавентура.

Запасні: Ігор Левченко, Джаба Ліпартія, Владислав Кулач, Гегам Кадімян, Денис Безбородько, Дмитро Гречишкін, Руслан Бабенко.

Початок гри на "Славутич-Арена" - о 14.00.

ТБ-трансляція - 2+2