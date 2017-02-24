Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Рома" зіграє з "Ліоном", "Шальке" - з "Боруссією"
16 найсильніших команд другого за значимістю єврокубка розподілили по парах.
У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє УЄФА.
За підсумками жеребкування центральними на цьому етапі змагань стали пара "Рома" - "Ліон" і внутрішньонімецьке протистояння "Шальке" - "Боруссія" (Менхенгладбах).
Повний список пар виглядає наступним чином:
«Сельта» - «Краснодар»
АПОЕЛ – «Андерлехт»
«Шальке» - «Боруссія» М
«Ліон» - «Рома»
«Ростов» - «Манчестер Юнайтед»
«Олімпіакос» - «Бешикташ»
«Гент» - «Генк»
«Копенгаген» - «Аякс»
Матчі пройдуть 9 і 16 березня. Перший матч відбудеться на полі команди, зазначеної першою.
Як повідомляв УНІАН, напередодні донецький "Шахтар" програв іспанській "Сельті" у додатковий час (0:2) і останнім з представників України завершив виступи в єврокубках сезону 2016/17