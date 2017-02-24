Україна завершила єврокубковий сезон на 8-му місці в рейтингу УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій в п'ятницю оприлюднив новий клубний рейтинг, в якому Україна залишається на 8-му місці, повідомляє УЄФА.

П'ять українських клубів за сезон 2016/17 набрали 5,500 бали. Всього ж на рахунку України за останні п'ять сезонів - 2012/13-2016/17 - 42,633 бали.

Україна як і раніше випереджає Бельгію (40,000) і замикаючу Топ-10 Туреччину (38,000).

Лідером рейтингу з великим відривом є Іспанія, у якій майже 100 балів (99,998). Далі йдуть Німеччина (77,498), Англія (73,391), Італія (70,998), Франція (53,999), Росія (50,332) і Португалія (49,332).

Як повідомляв УНІАН, напередодні донецький "Шахтар" програв іспанській "Сельті" у додатковий час (0:2) і останнім з українських клубів вибув з боротьби в єврокубках сезону 2016/17.