Капітан "Шахтаря" Срна: Дуже прикро, що не пройшли в наступний етап Ліги Європи

Гравці "Шахтаря" поділилися своєю думкою про матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської "Сельти", повідомляє офіційний сайт донецької команди.

Марлос, півзахисник «Шахтаря»:

– Сумно щось говорити. Ми дуже хотіли добитися хорошого результату і були так близькі до нього, але сьогодні у нас це не вийшло. Хочу попросити вибачення у вболівальників за те, що не виправдали очікувань. Ми створювали моменти, але не вдавалося їх завершити. Я дуже засмучений, що не зміг сьогодні забити і допомогти «Шахтарю». Коли результат вже практично був у нас в руках, призначили пенальті. Не знаю, правильно чи ні, оскільки ще не дивився повтор. Але завжди дуже прикро, коли на останніх хвилинах вирішуються такі важливі питання.

Даріо Срна, капітан «Шахтаря»:

– Дуже прикро, що не пройшли в наступний етап Ліги Європи. На жаль, сьогодні ми не використали свої моменти і не вистачило концентрації. Треба зробити аналіз цієї гри і рухатися далі. У нас сильна команда з хорошим характером. Треба зосередитися на чемпіонаті України і завоювати золоті медалі. Після пропущеного голу на останніх хвилинах «Шахтар», звичайно, підсів у психологічному плані, але ми підтримували один одного і дуже хотіли перемогти сьогодні. Це дуже болюча поразка. Епізоди з суддівством коментувати не буду. Все одно вже нічого не зміниш. Хочу сказати велике спасибі вболівальникам, спасибі Харкову за те, що підтримували нас сьогодні.

Тарас Степаненко, півзахисник «Шахтаря»:

– Зараз відчуваємо спустошеність. Здавалося б, вже пройшли далі, але на останніх хвилинах суддя незрозуміло що придумав. Чесно кажучи, здавалося, що суддя біжить показувати жовту картку дев'ятому номеру, але арбітр з кимось порадився і вказав на точку. У мене взагалі склалося враження, що перед цим епізодом було порушення правил на Ярославі Ракицьком. Реалізація з нашого боку? Такі матчі бувають, та й здорово зіграв воротар «Сельти». У нас були моменти в першому таймі, у другому іспанці пішли вперед, і у нас з'явилося багато вільних зон для контратак, але не пощастило. Важко після такої поразки, хлопці в роздягальні сидять сумні, похнюпивши голови. Прикро, звичайно, але це футбол. Щодо втоми, то в принципі це нормально, адже у нас була довга перерва. Важко на такому полі витримувати високий ритм, так і опорна нога постійно їхала, хоча я надів бутси з самими високими шпильками. У будь-якому разі не можна падати духом. Тепер необхідно виграти чемпіонат.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" програв в додатковий час іспанській "Сельті" (0:2) і останнім з українських клубів вибув з боротьби в єврокубках сезону 2016/17.