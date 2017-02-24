Тренер "Шахтаря" Фонсека після матчу з "Сельтою": Результат зустрічі був визначений на 91-й хвилині

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека підбив підсумок двухматчевому протистояння з іспанською "Сельтою" на післяматчевій прес--конференції в Харкові, повідомляє офіційний сайт гірників.

"Насамперед хочу привітати суперника. Сьогодні був досить відкритий футбол. Обидві команди створили величезну кількість моментів. Ми могли вирішити результат матчу вже в самому початку, потім «Сельта» зреагувала і також мала певні шанси. Звичайно, я не можу не сказати про 90-у хвилину, коли нам призначили просто ганебний пенальті. Його там зовсім не було. Кажу це не просто так – я вже подивився відео епізоду. Арбітр навіть хотів дати жовту картку Гвідетті, але потім раптово трансформував це в пенальті. Це позорище. Сьогодні нас «посунула» не «Сельта», яка є хорошою командою, а саме команда суддів. Дозвольте мені також згадати перший тайм додаткового часу, де була гра рукою. Це теж було явно видно – мав бути пенальті, однак його не призначили. Я не та людина, хто шукає якісь відмовки. Я просто не можу про це не сказати. Тим більше, що у мене зараз повна роздягальня оскаженілих з цього приводу футболістів. Не міг не звернути на це вашу увагу".

Читайте такожЛіга Європи, 1/16 фіналу, "Шахтар" - "Сельта" - 0:2: онлайн-трансляціяЩодо своєї команди, тренер зазначив: "На передматчевій прес-конференції я вже говорив, що нас чекає дуже складна зустріч з хорошим суперником. Все так і було. Але я все ж не можу не говорити про те, що результат матчу вирішився на 91-й хвилині. Саме це зумовило сьогоднішній результат".

На питання про те, чи не здається тренеру, що «Шахтарю» трохи не вистачило злості в атаці і емоцій, Фонсека зауважив: "Думаю, сьогодні їх було достатньо саме у арбітрів. Мова, як я вже сказав, про 91-у хвилину. Наша команда грала збалансовано, з нормальними емоціями, і це ніяк не впливало на результат поєдинку".

Говорячи про Бланко-Лещука, тренер зазначив: "Бланко віддавався по максимуму. Я не можу сказати нічого поганого про його дії. Ви повинні звернути увагу на те, що футболісти лінії оборони «Сельти», особливо центральні захисники, дуже сильні фізично. У Густаво було дуже багато дуелей з ними. Я думаю, що Борячук не зміг би довго справлятися з цією проблемою. Саме тому я випустив його, коли вважав за потрібне".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" програв іспанській "Сельті" у додатковий час (0:2) і останнім з українських команд вибув з єврокубків сезону 2016/17.