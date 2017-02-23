Капітан "Шахтаря" Срна перед матчем з "Сельтою": "Нам потрібно забути результат першої гри"

Даріо Срна в інтерв'ю «Футбол NEWS» прокоментував майбутній поєдинок проти «Сельти».

- Нам потрібно забути результат першої гри. Тепер ми граємо вдома в Харкові, де буде повний стадіон. Нам потрібно бути акуратними, адже ця команда створила проблеми «Барселоні» і «Реалу», ми з великою повагою ставимося до суперника. «Сельта» грає персонально з кожним гравцем, практично 10 на 10, немає вільних зон. Думаю, що у нас з'являться шанси на контратаках, - зазначив капітан гірників.

Читайте також"Шахтар" є фаворитом матчу з "Сельтою" на котирування букмекерів"В першій грі ми мали кілька хороших контратак, але не зуміли реалізувати, потрібно додати в концентрації. Всі футболісти, які грають у «Шахтарі» - це якісні гравці високого рівня, вони заслуговують тут бути. Вважаю, що у тренера є головний біль при виборі гравців, тому що зараз є величезна конкуренція, але на полі можуть виходити лише 11", - додав ховатский півзахисник.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі "Шахтар" обіграв "Сельту" в іспанському Віго з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться сьогодні на ОСК "Металіст" у Харкові. Початок гри - о 22.05.