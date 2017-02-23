"Шахтар" є фаворитом матчу з "Сельтою" на котирування букмекерів

Донецький "Шахтар" є фаворитом матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської "Сельти" на котирування букмекерських контор, повідомляє спеціалізований портал Betexplerer.

Читайте такожНаставник "Шахтаря" Фонсека: "Факундо Феррейра точно не зіграє з Сельтою"Портал зібрав котирування 26-ти провідних контор світу, де середній коефіцієнт на перемогу гірників становить 1,63, до 1. У той же час, на нічию можна поставити з коефіцієнтом 3.96 до 1, а на перемогу іспанської команди - 5.47 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Сельта" розпочнеться у "Харкові" на ОСК "Металіст" о 22.05. ТВ-трансляцію гри проведуть канали "Україна" і "Футбол-1".

Тиждень тому, в першому матчі в Віго, "Шахтар" виграв з рахунком 1:0.