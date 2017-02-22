Ліга чемпіонів: "Ювентус" обіграв Порту, "Севілья" сильніше "Лестера"

У Порту і Севільї завершилися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, де португальська команда поступилася на своєму полі італійському "Ювентусу", а іспанська - обіграла англійський "Лестер", повідомляє офіційний сайт змагань.

"Ювентус" забив на стадіоні "Драгау" в Порту два голи протягом двох хвилин, в той час як "Севілья" відзначилася по разу в кожному таймі, але дозволила супернику забити гол в кінцівці.

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться у вівторок, 14 березня.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі.

ПОРТУ - ЮВЕНТУС - 0:2

Пьяца, 72 (0:1), Алвес, 74 (0:2)

СЕВІЛЬЯ - ЛЕСТЕР - 2:1

Сарабіа, 25 (1:0), Корреа, 62 (2:0), Варді 73 (2:1)