Ліга чемпіонів: "Ювентус" обіграв Порту, "Севілья" сильніше "Лестера"
23:46, 22 лютого 2017Футбол
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Завершилися перші матчі 1/8 фіналу в останніх двох парах.
"Ювентус" практично гарантував собі вихід у чвертьфінал / Reuters
У Порту і Севільї завершилися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, де португальська команда поступилася на своєму полі італійському "Ювентусу", а іспанська - обіграла англійський "Лестер", повідомляє офіційний сайт змагань.
"Ювентус" забив на стадіоні "Драгау" в Порту два голи протягом двох хвилин, в той час як "Севілья" відзначилася по разу в кожному таймі, але дозволила супернику забити гол в кінцівці.
Матчі-відповіді у цих парах відбудуться у вівторок, 14 березня.
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі.
ПОРТУ - ЮВЕНТУС - 0:2
Пьяца, 72 (0:1), Алвес, 74 (0:2)
СЕВІЛЬЯ - ЛЕСТЕР - 2:1
Сарабіа, 25 (1:0), Корреа, 62 (2:0), Варді 73 (2:1)
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