Наставник "Шахтаря" Фонсека: "Факундо Феррейра точно не зіграє з Сельтою"

Наставник донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека провів традиційну передматчеву прес-конференцію перед грою з іспанською "Сельтою", де відзначив рішучість своєї команди і бажання перемагати, повідомляє Sport.ua.

«Шахтар» виходить на поле з одним бажанням – перемогти. Ми виграли в Іспанії, але нам ще належить 90 складних хвилин, щоб пройти далі. Впевнений, що «Сельта» буде боротися весь матч, і спробує домогтися того, що ми домоглися в Віго. «Сельта» забивала у всіх виїзних матчах Ліги Європи. Це небезпечний суперник, тому ми повинні бути на високому рівні. Щоб пройти далі ми повинні показати максимум наших можливостей. Повинні показувати атакуючий футбол, повинні бути небезпечними і повинні разом", - зазначив Фонсека.

Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека після матчу з "Сельтою": Ще нічого не вирішено«Чи здивував останній матч «Сельти»? Ні. Я бачив усі матчі «Сельти» за останній час. Одна гра не змінить моєї думки про цю команду. Тренер дав пограти тим гравцям, які не будуть грати проти нас. Я не раз говорив: «Сельта» дуже сильна. Ще до жеребкування я зазначав, що будь-яка іспанська команда може домогтися гарних результатів у єврокубках. Це і «Реал» і «Барселона», і «Атлетіко» і «Сельта». Ми поважаємо «Сельту» і розуміємо, наскільки сильний суперник. Але в той же час віримо в свої сили», - підкреслив тренер.

«Розумію, що погода не зовсім хороша. Поле зараз нормальне. Сподіваюся, що і після нашого тренування і тренування «Сельти» воно буде в хорошому стані», - зазначив Фонсека.

Говорячи про кадрові втрати у команді, Фонсека зауважив: «Чи зіграє Факундо Ферейра? Ні, шансів на це немає. Він з нами ще не тренувався і не готовий вийти на поле»

«Бланко-Лещук? Я задоволений, що Бланко прийшов у нашу команду. Він забив свій м'яч в першій офіційній грі за «Шахтар». Він поступово адаптується, звикає до команди, а команда – до нього», - сказав Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Сельта» відбудеться 23 лютого в Харкові на ОСК «Металіст». Початок зустрічі о 22.05.

Перша гра у Віго завершилася з рахунком 1:0 на користь української команди.