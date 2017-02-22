"Штутгарт" віддав українського півзахисника в оренду чеському клубу

Український півзахисник німецького "Штутгарта" Борис Тащі відданий в оренду чеському клубу "Зброєвка" з Брно, повідомляє офіційний сайт чеської команди.

Гравець буде виступати за "Зброєвку" до кінця сезону.

У поточному сезоні Тащі зіграв за "Штутгарт" 7 матчів, в яких відзначився 1 голом. Всього ж за німецький клуб українець зіграв 17 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 гольові передачі.

Новий клуб Тащі бореться за збереження прописки в чемпіонаті Чехії. "Зброєвка" займає 13 місце з відривом від зони вильоту в 3 очки.