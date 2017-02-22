"Шахтар" перед матчем Ліги Європи у Харкові зустрів новий автобус

У Харкові перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської "Сельти" гравців донецького "Шахтаря" зустрічав клубний автобус в оновленому дизайні, повідомляє офіційний сайт клубу.

Зовнішній вигляд транспортного засобу нагадує стилістику фасаду «Донбас Арени», де зображені футболісти. Візуально автобус виглядає, ніби виконаний з вугілля, а логотип «Шахтаря» і шахтарські молотки з розпеченого вугілля. Також на корпусі клубної машини з'явилися зображення і роки завоювання «гірниками» трофеїв.

Цікаво, що ніхто з гравців про новинку не знав. Вийшовши з терміналу аеропорту, футболісти були приємно здивовані новим виглядом клубної машини.

– Дуже сподобався дизайн нашого автобуса! – ділиться враженнями голкіпер «Шахтаря» Андрій Пятов. – Завжди щось нове – на краще. Крім іншого, таке оформлення підкреслює історичну приналежність нашого клубу до вугільної промисловості. Чесно, для нас це стало сюрпризом.

Як повідомляв УНІАН, гра-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи «Шахтар» – «Сельта» відбудеться 23 лютого. Початок о 22:05. Пряма трансляція на телеканалах «Україна» і «Футбол 1».