Український футболіст Пилявський перейшов в оренду в "Зорю" з російського "Рубіна"

У розташування луганської «Зорі» на навчально-тренувальних зборах у Туреччині прибув захисник Андрій Пилявський, повідомляє прес-служба клубу.

Досягнута домовленість між луганською «Зорею» і казанським «Рубіном», якому належать трансферні права на футболіста про те, що Андрій продовжить свою кар'єру у складі нашого клубу. Захисник буде виступати в складі «Зорі» на правах оренди строком на один рік.

Нагадаємо, що Андрій Пилявський вже виступав у складі «Зорі», перейшовши в команду в сезоні 2014/2015. За цей час футболіст провів у футболці «чорно-білих» 32 матчі в чемпіонаті, 4 гри в Кубку країни і 4 матчі в Лізі Європи.

Після відходу з «Зорі» Андрій грав в «Рубіні», а також 8 матчів провів у складі полтавської «Ворскли».

Виступати в «Зорі» український футболіст буде під 99-м номером.