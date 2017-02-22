"Шахтар" оприлюднив розширений склад на матч ЛЄ з "Сельтою"

Вранці 22 лютого літак з донецькою делегацією на борту взяв курс на Харків, де завтра «оранжево-чорним» належить провести матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Сельти», повідомляє офіційний сайт.

На поєдинок з іспанцями вилетіли 26 футболістів:

воротарі: Антон Каніболоцький, Олег Кудрик, Микита Шевченко, Андрій П'ятов;

захисники: Сергій Кривцов, Олександр Кучер, Іван Ордець, Богдан Бутко, Ярослав Ракицький, Василь Кобін, Даріо Срна, Ізмаїл, Марсіо Азеведо;

півзахисники: Віктор Коваленко, Тарас Степаненко, Максим Малишев, Бернард, Фред, В'ячеслав Танковський, Алан Патрік, Марлос, Тайсон;

нападники: Андрій Борячук, Олександр Зубков, Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Як повідомляв УНІАН, перший матч у Віго завершився перемогою українського клубу з рахунком 1:0.