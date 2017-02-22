Тренер "Ман Сіті" Гвардіола: Якщо ми не заб'ємо в Монако, то вилетимо з Ліги чемпіонів

Іспанський наставник англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти "Монако", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

«Цей матч став святом для вболівальників, які прийшли на стадіон, і для тих, хто дивився гру вдома. Монако сьогодні підтвердив, що є дуже хорошою командою. Я дуже задоволений сьогоднішнім результатом, ми все ще в грі. Такі матчі допомагають клубу зробити черговий крок вперед», - зазначив Гвардіола.

«Тепер ми відправимося в Монако, де нам потрібно буде забивати якомога більше. Якщо ми не зможемо забити в гостях, то вилетимо з турніру. Відігратися з рахунку 1:3 було б дуже складно психологічно, але Кабальєро відбив пенальті. Це була дивовижна гра. Ми були гарні в атаці, але, звичайно, нам потрібно покращувати свою гру», - додав тренер.

Як повідомляв УНІАН, матч у Манестере завершився перемогою господарів поля з рахунком 5:3.