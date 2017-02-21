Ліга чемпіонів: "Ман Сіті" виграв у "Монако" в матчі з вісьмома голами, "Атлетіко" у "Байєра" - з шістьма

У Манчестері і Леверкузені відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє офіційний сайт змагань.

Обидві гри виявилися надрезультативними.

Читайте такожПСЖ розгромив "Барселону" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів"Манчестер Сіті" виграв удома у "Монако" з рахунком 5:3. По ходу гри англійці відкрили рахунок, потім програвали 1:2 і 2:3, але зуміли забити три голи поспіль.

"Байєр" у Леверкузені програв "Атлетіко" з Мадрида 2:4. Гості вигравали 0:2 після першого тайму, потім 1:3, а після другого голу господарів, забили свій четвертий.

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 15 березня.

МАНЧЕСТЕР СІТІ - МОНАКО - 5:3

Стерлінг, 26 (1:0); Фалькао, 32 (1:1); Мбаппе-Лоттин, 40 (1:2); Агуеро, 58 (2:2); Фалькао, 61 (2:3); Агуеро, 71 (3:3); Стоунз, 77 (4:3); Сані, 82 (5:3)

БАЙЄР - АТЛЕТІКО - 2:4

Сауль, 17 (0:1), Грізманн, 26 (0:2), Бельараби, 49 (1:2), Гамейро, 59 - з пенальті (1:3), Савич, 67 - в свої ворота (2:3), Торрес, 86 (2:4)