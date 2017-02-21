Київське "Динамо" програло голландському "Аяксу" в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
20:52, 21 лютого 2017Футбол
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Кияни поступилися з рахунком 0:3.
"Динамо" крупно поступилося "Аяксу" / fcdynamo.kiev.ua
В Амстердамі завершився матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, в якому київське "Динамо" зустрічалося з місцевим "Аяксом" і програв з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт турніру.
На 11-й хвилині Кай Сірхейс точним ударом відкрив рахунок в грі, а в другому таймі, на 62-й хвилині Данні де Віт подвоїв перевагу своєї команди. Нарешті, на 87-й хвилині, Сірхейс зробив дубль - 0:3.
Гості намагалися атакувати і кілька небезпечних моментів для взяття воріт мали Олександр Тимчик і Назарій Русін. Але забити гол українці так і не зуміли.
У Юнацькій лізі УЄФА стадії кожного етапу плей-офф складаються з однієї гри.
Таким чином, кияни вибули з розіграшу Юнацької ліги УЄФА сезону 2016/17.
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