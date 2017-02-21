Гравці "Сельти" Мальо і Гвідетті візьмуть участь у матчі ЛЄ з "Шахтарем"

Правий захисник Сельти Уго Мальо і форвард Джон Гвідетті відновилися від травм і зможуть зіграти у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря, повідомляє SportArena з посиланням на офіційний сайт клубу.

Читайте також"Сельта" перед матчем Ліги Європи з "Шахтарем" буде жити в гольф-клубіУ Гвідетті були проблеми з гомілкостопом, а у Мальо — з пахом. Обидва гравці пропустили у вихідні матч чемпіонату Іспанії з "Осасуною" (3:0). Сьогодні Мальо і Гвідетті тренувалися за індивідуальною програмою, але завтра вже повернуться в загальну групу.

25-річний іспанець Мальо в поточному сезоні є основним правим захисником і капітаном Сельти, відзначився 2 голами в 27 матчах у всіх турнірах, а 24-річний швед Гвідетті забив 7 м'ячів у 26 поєдинках.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" — "Сельта" відбудеться в Харкові в четвер, 23 лютого.

Перша гра завершилася перемогою Гірників з рахунком 1:0. Переможний гол у складі української команди забив Густаво Бланко-Лещук.