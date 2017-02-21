Екс-тренер київського "Динамо" мріє про проведення об'єднаного чемпіонату України і Росії

Відомий тренер, володар Кубка УЄФА, колишній наставник київського «Динамо», а нині депутат Держдуми Росії Валерій Газзаєв розповів про можливості об'єднання чемпіонатів України та Росії в онлайн конференції Газета.ру.

"Як ви знаєте, я займався Об'єднаним чемпіонатом, дуже цікавим проектом. Мені здається, якщо б він все ж відбувся, то неодмінно б входив у трійку кращих першостей Європи. І за якістю, і по силі, організації, глядацькому інтересу, по зростанню, в кінці кінців. Тобто фактично це був би один із найкращих чемпіонатів. І мені здається, тоді б не було, напевно, ось такої війни", - зазначив Газзаєв.

А відповідаючи на питання про реальости проведення турніру зауважив: "Реально. Більше того, практично все вже було готове в технологічному плані. Однак політика вплинула не лише на чемпіонат, а на всю геополітичну ситуацію в Європі і світі. Ну а київське «Динамо» завжди було сильним клубом. Зараз, правда, перед ним стоять вже дещо інші завдання. Бо й чемпіонат України став зовсім слабкий. А що стосується Суркіса, у мене дуже хороші стосунки з ним і по сей день... І з футболістами, з якими я працював, у нас дуже теплі, добрі стосунки".

"Чи можливе об'єднання українського і російського футбол у майбутньому? Звичайно. Знаєте, це як у житті — спочатку розійшлися, а потім зійшлися. І так все життя", - підсумував Газзаєв.

25 травня 2009 року Газзаєв був призначений на посаду головного тренера «Динамо» Київ. До своїх обов'язків приступив з 20 червня 2009 р. 1 жовтня 2010 року залишив клуб. З "Динамо" виграв Суперкубок України-2009 і срібні медалі чемпіонату України 2009/10.