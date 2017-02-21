"Динамо" перевів у дубль нападника Гладкого

Київське "Динамо" більше не розраховує на форварда Олександра Гладкого і перевело його в дубль, повідомляє SportArena з посиланням на власні джерела.

Днями в "Динамо" надійшла пропозиція від російських "Крильєв Совєтов" (Самара) про трансфер Гладкого. Самарський клуб був готовий як викупити форварда, так і взяти його в оренду, але футболіст відповів відмовою. Таке положення справ не влаштувало киян, які не розраховують на Гладкого, тому було прийнято рішення відправити його у дубль. За інформацією видання, пропозиція росіян досі залишається в силі.

Читайте також"Динамо" вирушило на перший збір в зимове міжсезоння в ІспаніюРаніше, цієї зими турецькі ЗМІ активно сватали Гладкого в один з клубів місцевої Суперліги, де інтерес до нього нібито виявляли "Фенербахче", "Аланьяспор" і "Істанбул Башакшехір". Однак форвард вирішив поїхати на тренувальні збори з "Динамо", щоб спробувати закріпитися в основній обоймі команди.

Олександр Гладкий перейшов в "Динамо" влітку минулого року з "Шахтаря" на правах вільного агента. В 11 матчах поточного сезону у всіх турнірах 29-річний форвард не зумів відзначитися результативними діями.

В даний час в основній обоймі команди Сергія Реброва є нападники Жуніор Мораєс, Артем Бесєдін та Роман Яремчук, який повернувся з "Олександрії", де він провів першу частину сезону на правах оренди.

Чинний контракт Гладкого з "Динамо" розрахований до літа 2019 року.

Раніше він також захищав кольори "Дніпра", "Карпат", ФК "Харків" і "Металіста". За збірну України на його рахунку 1 гол в 11 іграх.