Збірна України може провести товариський матч проти команди Албанії
13:32, 21 лютого 2017Футбол
146
Гра може відбутися на нейтральному полі.
Игроки сборной Украины могут померяться силами с албанцами / Reuters
Тренерський штаб збірної України розглядає варіант проведення контрольного матчу 28 березня цього року, через чотири дні після поєдинку відбіркового турніру ЧС-2018 проти Хорватії, повідомляє Футбол Україна.
Суперник у спарингу поки не відомий, але, не виключено, що ним стане збірна Албанії. Причому зустріч, якщо така буде, швидше за все, відбудеться на нейтральному полі.
Відзначимо, що 28 березня в календарі ФІФА є ігровим днем.
Остаточне рішення Шевченко і його помічники приймуть в кінці тижня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter