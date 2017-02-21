Збірна України може провести товариський матч проти команди Албанії

13:32, 21 лютого 2017
Футбол
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Гра може відбутися на нейтральному полі.

В двух последних матчах игроки сборной Украины одержали победу и ничью, добыв 4 очка / Reuters

Тренерський штаб збірної України розглядає варіант проведення контрольного матчу 28 березня цього року, через чотири дні після поєдинку відбіркового турніру ЧС-2018 проти Хорватії, повідомляє Футбол Україна

Суперник у спарингу поки не відомий, але, не виключено, що ним стане збірна Албанії. Причому зустріч, якщо така буде, швидше за все, відбудеться на нейтральному полі.

Відзначимо, що 28 березня в календарі ФІФА є ігровим днем.

Остаточне рішення Шевченко і його помічники приймуть в кінці тижня.

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