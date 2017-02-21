Голкіпер клубу п'ятого англійського дивізіону перекусив під час матчу з "Арсеналом" на Кубок (відео)
13:11, 21 лютого 2017Футбол
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Уейн Шоу з'їв чи то сендвіч, чи то шматок пирога.
Шоу встиг і прибратися на лавці запасних перед грою, і поїсти під час матчу / twitter.com/EPLBible
Запасний голкіпер клубу п'ятого англійського дивізіону "Саттон Юнайтед" Уейн Шоу підкріпився під час матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти "Арсеналу", повідомляє Апостроф.
45-річний Шоу, який важить 125 кг, зголоднів до кінця матчу і, перебуваючи на лаві запасних, з'їв чи то сендвіч, чи то великий шматок пирога.
"Це кращий повтор вечора, він заслуговує на звання гравця матчу за це", - пожартували англійські коментатори під час трансляції.
Варто відзначити, що перед грою Шоу пропилососив територію біля лавок запасних. А в перерві запасний воротар встиг побувати в барі.
Матч Кубка Англії "Саттон" - "Арсенал" завершився перемогою лондонської команди, 0:2.
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