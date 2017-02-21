Луческу може бути звільнений у випадку вильоту Зеніту з Ліги Європи - російські ЗМІ

Президент футбольного клубу "Зеніт" (Санкт-Петербург) провів збори в розширеному форматі, на якому були присутні всі гравці і тренерський персонал клубу, повідомляє петербурзька "День за днем".

Читайте такожЛуческу заговорив по-новому: Росія і Україна для мене одна і та ж країнаКерівництво клубу не приховувало свого невдоволення - для «Зеніту» виліт на настільки ранній стадії Ліги Європи сам по собі є неприпустимим, це очевидний провал. Ситуація ускладнюється тим, що жереб був дуже і дуже прихильний до петербуржців: «Андерлехт» значно поступається «Зеніту» в рейтингу, а що важливіше — в плані фінансових можливостей. З вкрай незручним для двохраундових протистоянь рахунком 2:0 обіграв росіян молодіжний, далекий від основного складу господарів поля.

Задача була сформульована гранично чітко і виглядає настільки ж складною: пройти «Андерлехт». Невдоволення тренером не приховувалося.

Як повідомляв УНІАН, матчі у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться у четвер, 23 лютого.

Румунський фахівець Мірча Луческу, який протягом 12 років очолював донецький "Шахтар" (2002-2016) влітку минулого року очолив російський "Зеніт". На даний момент команда займає 2-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Росії (35), відстаючи від лідируючого "Спартака" на 5 балів.