"Сельта" перед матчем Ліги Європи з "Шахтарем" буде жити в гольф-клубі

Суперник донецького «Шахтаря» по 1/16 фіналу Ліги Європи іспанська "Сельта" буде жити в готелі Superior Golf and Spa Resort, який знаходится на території однойменного гольф-клубу, повідомили УНІАН у прес-службі ФК "Шахтар".

Команда з Віго прилетить до Харкова за день до матчу - 22 лютого. Літак очікується в місцевому аеропорту о 14.00. Полетить з Харкова команда відразу ж після гри, в ніч на 24-е лютого.

Клуб з Віго замовив поліцейський ескорт - з аеропорту в готель, з готелю на стадіон (на тренування і матч) і назад, а також після гри зі стадіону в аеропорт.

Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека після матчу з "Сельтою": Ще нічого не вирішеноОселиться команда і офіційні представники в п'ятизірковому Superior Golf and Spa Resort, що в 15 км від стадіону «Металіст» і 15 хвилинах їзди від центру Харкова.

Команда замовила шість транспортних засобів - три автобуси і три "мінівена". Автобус для команди, спеціальний автобус для багажу і автобус для преси, а також "мінівени" - для менеджменту команди, директорів клубу та ВІП-персон.

Матч за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого. Початок зустрічі о 22.05.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі "Шахтар" обіграв "Сельту"з Віго з рахунком 1:0.