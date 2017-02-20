Гравець "Шахтаря" Матвієнко перейшов в аренду до "Карпат"

15:04, 20 лютого 2017
Футбол
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Футболіст виступатиме у львівському клубі протягом півроку.

fckarpaty.lviv.ua/ua/

Футбольний клуб «Карпати» орендував захисника «Шахтаря» та молодіжної збірної України Миколу Матвієнка, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

Найближчі півроку 20-річний гравець проведе у Львові.

У «Карпатах» Матвієнко виступатиме під 22-им номером.

Матвієнко народився 2-го травня 1996-го року у Саках (Крим). Вихованець донецького «Шахтаря» (в клубі – з вересня 2009-го року).  За команду U-19 донеччан провів 53 матчі, забив 4 голи. У складі «молодіжки» «Шахтаря» зіграв 31 матч, відзначився одним забитим голом. 

В Лізі Парі-Матч дебютував 3-го жовтня 2015-го року. Загалом у елітному дивізіоні провів 2 поєдинки. Виступав за «гірників» у Кубку України та Лізі Європи. 

 Володар Кубка та Суперкубка України, фіналіст Юнацької Ліги чемпіонів УЄФА. 

Грав за юнацькі та молодіжну збірну України.

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