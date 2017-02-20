Гравець "Шахтаря" Матвієнко перейшов в аренду до "Карпат"

Футбольний клуб «Карпати» орендував захисника «Шахтаря» та молодіжної збірної України Миколу Матвієнка, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

Найближчі півроку 20-річний гравець проведе у Львові.

У «Карпатах» Матвієнко виступатиме під 22-им номером.

Матвієнко народився 2-го травня 1996-го року у Саках (Крим). Вихованець донецького «Шахтаря» (в клубі – з вересня 2009-го року). За команду U-19 донеччан провів 53 матчі, забив 4 голи. У складі «молодіжки» «Шахтаря» зіграв 31 матч, відзначився одним забитим голом.

В Лізі Парі-Матч дебютував 3-го жовтня 2015-го року. Загалом у елітному дивізіоні провів 2 поєдинки. Виступав за «гірників» у Кубку України та Лізі Європи.

Володар Кубка та Суперкубка України, фіналіст Юнацької Ліги чемпіонів УЄФА.

Грав за юнацькі та молодіжну збірну України.