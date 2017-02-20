У 2016 році ФК "Шахтар" сплатив 426 мільйонів гривень податків

У 2016 році ФК «Шахтар» заплатив до державного бюджету України 426 мільйонів 32 тисячі гривень податків, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Основна частка податкових платежів припала на єдиний податок з доходів фізичних осіб.

За п'ять останніх років клуб поповнив державний бюджет на 1 мільярд 366 мільйонів 474 тисячі гривень.