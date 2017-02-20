Німецький "Шальке" хоче викупити контракт Коноплянки у іспанської "Севільї"

Атакуючий півзахисник «Севільї» Євген Коноплянка, який на правах аренди виступає за «Шальке», може продовжити захищати кольори німецького клубу на постійній основі, повідомляє Sportbox.

Керівництво команди з Гельзенкірхена збирається викупити контракт українця у іспанського клубу. Угода команди з Андалусії з хавбеком розрахована до літа 2019 року.

Читайте такожКоноплянка забив другий гол за "Шальке" в Лізі Європи (відео)— Навіть якщо б Коноплянки не було в команді, ми б сказали, що зацікавлені в ньому. Ми маємо намір викупити його контракт. Коноплянка є важливим гравцем для нашої команди, — сказав спортивний директор «Шальке» Крістіан Хейдель.

За німецький клуб Коноплянка відіграв 13 матчів у нинішньому розіграші Бундесліги. На його рахунку один гол і одна результативна передача.