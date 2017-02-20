Німецький "Шальке" хоче викупити контракт Коноплянки у іспанської "Севільї"
Угода команди з Андалусії з хавбеком розрахована до літа 2019 року.
Атакуючий півзахисник «Севільї» Євген Коноплянка, який на правах аренди виступає за «Шальке», може продовжити захищати кольори німецького клубу на постійній основі, повідомляє Sportbox.
Керівництво команди з Гельзенкірхена збирається викупити контракт українця у іспанського клубу. Угода команди з Андалусії з хавбеком розрахована до літа 2019 року.
Читайте такожКоноплянка забив другий гол за "Шальке" в Лізі Європи (відео)— Навіть якщо б Коноплянки не було в команді, ми б сказали, що зацікавлені в ньому. Ми маємо намір викупити його контракт. Коноплянка є важливим гравцем для нашої команди, — сказав спортивний директор «Шальке» Крістіан Хейдель.
За німецький клуб Коноплянка відіграв 13 матчів у нинішньому розіграші Бундесліги. На його рахунку один гол і одна результативна передача.