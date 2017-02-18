Шовковський закликав усіх переходити на українську мову (відео)

Як повідомляє FootballHub, на прес-конференції голкіпер розповів журналістам, що думає російською, але працює над тим, щоб повністю перейти на українську. Саме українською Шовковський спілкується з батьками, зауважив він.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року Шовковський заявив про завершення кар'єри.