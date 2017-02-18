Шовковський закликав усіх переходити на українську мову (відео)
18:20, 18 лютого 2017Футбол
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Знаменитий воротар київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський заявив, що вважає правильним для українців розмовляти українською мовою.
Шовковський: Ми всі маємо переходити на українську мову / Фото УНІАН
Як повідомляє FootballHub, на прес-конференції голкіпер розповів журналістам, що думає російською, але працює над тим, щоб повністю перейти на українську. Саме українською Шовковський спілкується з батьками, зауважив він.
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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року Шовковський заявив про завершення кар'єри.
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