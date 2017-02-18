Шовковський закликав усіх переходити на українську мову (відео)

18:20, 18 лютого 2017
Футбол
7477

Знаменитий воротар київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський заявив, що вважає правильним для українців розмовляти українською мовою.

Шовковський: Ми всі маємо переходити на українську мову / Фото УНІАН

Як повідомляє FootballHub, на прес-конференції голкіпер розповів журналістам, що думає російською, але працює над тим, щоб повністю перейти на українську. Саме українською Шовковський спілкується з батьками, зауважив він.

Читайте такожШовковським цікавилися в "Манчестер Юнайтед" та "Арсеналі"- агент

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року Шовковський заявив про завершення кар'єри.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter