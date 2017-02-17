Туркам складно вимовити ім’я екс-гравця "Зорі" Олександра Караваєва (відео)

Команда проекту #FootballHub провідала українського футболіста Олександра Караваєва в Стамбулі після його перших матчів. Олександр уже став обличчям обкладинки місцевого спортивного видання, його впізнають фани, але от правильно вимовити його ім’я їм складно.\

Як живеться Олександру в Туреччині дізнайтесь більше у відео

Нагадаємо, Олександр Караваєв - гравець збірної України і його контракт належить донецькому "Шахтарю". Проте останні 3 роки він грав в оренді за луганську "Зорю". Зараз його запросили на пів року до турецького "Фенербахче". "Фенербахче" - один із найбільш відомих клубів світу, і один із найпотужніших у Туреччині (19 чемпіонств).