Гравці "Шахтаря": У матчі з "Сельтою" ми показали свої кращі якості

Гравці донецької команди поділилися своїми враженнями від перемоги над «Сельтою» в першому офіційному матчі 2017 року, повідомляє офіційний сайт гірників.

Тайсон, півзахисник «Шахтаря»:

– Хочу привітати всю команду і вболівальників з чудовою перемогою «Шахтаря»! Сьогодні ми показали свої найкращі якості, допомагали один одному і добилися гарного результату. Всі привітали з дебютним голом Густаво Бланко Лещука. Своєю грою він довів, що має бути частиною «Шахтаря». Перший поєдинок на такому рівні – це завжди хвилююче, але він впорався з тиском і видав відмінний матч. Я дуже сподіваюся, що в Харкові нас буде підтримувати повний стадіон і ми так само добре проведемо повторну зустріч.

Максим Малишев, півзахисник «Шахтаря»:

Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека після матчу з "Сельтою": Ще нічого не вирішено– Дуже раді перемозі. Доклали багато зусиль і за рахунок колективних дій домоглися результату. Було видно, що це перша офіційна гра в році. Виходило не все, що задумували, але ми відпрацьовували на полі один за одного і завдяки самовіддачі та дисципліни виконали установку тренера. Сьогодні Бланко Лещук забив важливий для нас м'яч на виїзді. Вся команда дуже рада за Густаво! Він – молодець, професіонал, який повністю віддається на тренуваннях. Потрібно, щоб Густаво відзначився голом ще й у Харкові. Важливо, що ми не пропустили. При цьому шкода, що не забили ще, тому що непогано виходили контратаки і мали моменти. Попереду другий матч, в якому все буде вирішуватися. Шанси рівні.

Іван Ордець, захисник «Шахтаря»:

– Думаю, для першої офіційної зустрічі після зимової перерви ми непогано себе проявили, тим більше на виїзді, та й поле було важким. Ми знали, що суперник намагатиметься діяти агресивно, пресингувати, що «Сельта» дуже небезпечна в стандартах. Вважаю, ми впоралися, виграли 1:0. Було ще кілька моментів, могли забити і більше. У Харкові потрібно показати характер і здобути потрібний результат.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" виграв перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи у іспанської "Сельти" у Віго з рахунком 1:0