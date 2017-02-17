Тренер "Шахтаря" Фонсека після матчу з "Сельтою": Ще нічого не вирішено

Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека відповів на питання журналістів після перемоги над іспанською "Сельтою" в Віго, повідомляє офіційний сайт гірників.

–Сьогодні був дуже складний матч проти чудової команди. Слава Богу, у нас виходило оборонятися і якісно виходити в контратаки. Думаю, якби ми забили другий гол, гра стала більш відкритою. Тим не менш ще нічого не вирішено. Належить провести другий поєдинок, який усе покаже, - зазначив португльский фахівець.

Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека: "Ми очікуємо на дуже складну гру, "Сельта" досвідчена і агресивна"На питання про те, чи задоволений тренер результатом і вважає «Шахтар» фаворитом у загальному двоматчевому протистоянні, Фонсека відповів: "Зрозуміло, що я задоволений сьогоднішньою перемогою. Якщо ми повернемося в недалеке минуле, то побачимо: «Сельта» поступилася тут тільки «Севільї». Це команда, з якою дуже важко грати. Але, як я вже сказав, ще зовсім нічого не вирішено. Попереду другий матч, де ми повинні показати себе на кращому рівні".

А говорячи про те, чи відчувалася втрата ритму після перерви, зауважив: "Таке трапляється, це залежить від гри. У другому таймі «Сельта» стала більше діяти прямо, що змусило нас сісти трохи глибше. Але заповнити цей ритм допомогла наша командна солідарність".

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" обіграв іспанську "Сельту" в гостях у Віго з рахунком 1:0.

Матч-відповідь відбудеться 23 лютого в Харкові.