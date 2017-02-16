"Шахтар" виграв гостьовий матч у "Сельти" в 1/16 фіналу Ліги Європи
22:01, 16 лютого 2017Футбол
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Гра завершилася з рахунком 0:1.
"Шахтар" виграв перший матч у Віго / shakhtar.com
В іспанському Віго завершився перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому "Сельта" приймала донецький "Шахтар" і програла з рахунком 0:1.
Доля матчу була вирішена в першому таймі, коли на 27-й хвилині гол забив Густаво Бланко-Лещук.
УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за яким можна простежити за ходом гри.
Гра-відповідь відбудеться 23 лютого в Харкові.
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