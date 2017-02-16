"Шахтар" виграв гостьовий матч у "Сельти" в 1/16 фіналу Ліги Європи

В іспанському Віго завершився перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому "Сельта" приймала донецький "Шахтар" і програла з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена в першому таймі, коли на 27-й хвилині гол забив Густаво Бланко-Лещук.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за яким можна простежити за ходом гри.

Гра-відповідь відбудеться 23 лютого в Харкові.