"Динамо" виграло у данського "Хобро" в товариському матчі на зборах в Марбельї

У Марбельї завершився черговий контрольний матч "Динамо" у зимове міжсезоння, в якому кияни протистояли данському "Хобро" і виграли з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

Поєдинок розпочався доволі жваво. Вже на 4-й хвилині Мораес отримав по ногах від суперника у межах штрафного майданчика, й суддя призначив пенальті. Але самому постраждалому не вдалося переграти воротаря, який відбив м'яч у куті.

Надалі перший тайм не був багатим на гольові чи бодай небезпечні моменти. Гра проходила у спокійному темпі без особливих загострень. Можна згадати хіба що удар Мораеса у руки воротарю і Гладкого із-за меж штрафного майданчика поруч зі стійкою. Гравці ж «Хобро» спромоглися лише зробити кілька загострюючих прострілів флангів. На цьому перший тайм завершився.

У другій половині зустрічі малюнок гри дещо змінився, небезпечні моменти стали виникати трохи частіше, причому, у виконанні наших футболістів. Головою пробивав Бурда, у зовнішній бік стійки влучив Громов, Оріховський зльоту пробив повз ворота. Ще одну спробу до свого активу записав Бєсєдін, але вийшло дуже неточно. Данці ж відзначалися нечастими контрвипадами, які зупинялися ще на підступах до штрафного майданчика киян. М’ячем динамівці вололоділи помітно більше, але, попри усі зусилля, втілити цю перевагу у забиті м’ячі, як і раніше, не вдавалося.

Хоча у середині другої половини зустрічи гра дещо пожвавилася, але футболісти «Хобро» діяли досить компактно та щільно, сконцентрувавшись на надійних діях в обороні. Та одного разу данці все ж створили загрозу зусиллями Йєнсена, але Бущан був на місці.

Натомість кияни, нарешті реалізували свою перевагу, скориставшись стандартним положенням: Циганков виконав подачу від кутової позначки, а Федорчук головою переправив м’яч у ворота, замкнувши дальню стійку. Одразу ж момент збільшити рахунок був у самого Циганкова, але перехитрити воротаря йому не вдалося. Але це вдалося Бєсєдіну, який із близької відстані переправив м'яч у ворота після прострілу зліва Кадара уздовж лінії воріт, та встановив остаточний рахунок.

Наступний поєдинок «Динамо» проведе у п’ятницю, 17 лютого, проти команди «Стремсгодсет» (Норвегія).Початок о 17.00.

«Динамо» (Київ, Україна) – «Хобро» (Данія) – 2:1 (0:0)

«Динамо»: Коваль (Бущан, 46), Хачеріді, Бурда, Очигава, Кадар, Рибалка, Громов, Корзун (Оріховський, 46), Циганков, Мораес (Бєсєдін, 62), Гладкий (Федорчук, 46).

Голи: Федорчук (81), Бєсєдін (88) - Шафер (90+1).