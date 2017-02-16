Чемпіонат світу-2026 з футболу можуть прийняти чотири країни - Інфантіно

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно вважає, що чемпіонат світу з футболу 2026 року може провести 3-4 країни, повідомляє Reuters.

"Чемпіонат світу 2026 року може пройти в трьох-чотирьох країнах одночасно на чотирьох-п'яти стадіонах в кожній,. ФІФА буде заохочувати заявки на спільне проведення світової першості 2026 року. Це повністю відповідає програмі спадщини ФІФА, коли можна об'єднати три, чотири, може, п'ять країн. В ідеалі це повинні бути близькі одна до одної держави, для простоти і зручності переміщення", - говорить Інфантіно.

"У майбутньому слід уникати ситуацій, коли країна вкладає гроші в будівництво арени і при цьому не використовує її після турніру", - додав керівник ФІФА.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Рада ФІФА ухвалив рішення про збільшення числа учасниць турніру до 48 команд.

За новим форматом команди будуть розділені на 16 груп по 3 учасника в кожній. Дві кращі будуть виходити в плей-офф - 1/16 фіналу. Розширення відбудеться на турнірі 2026 року.