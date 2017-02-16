12 екс-гравців "Металіста" дискваліфіковані за договірні матчі

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України дискваліфікував 12 колишніх гравців молодіжних команд "Металіста", повідомляє "Футбол 24".

Вони отримали покарання від 6 місяців до 3 років дискваліфікації.

Дискваліфіковані Максим Авер'янов, Микита Безклубюк, Богдан Бойчук, Данило Ключка, Руслан Ковток, Євген Малик, Олександр Медведєв, Ремзі Рамазанов, Сергій Сизий, Дмитро Скаржинський, Данило Соломаха, Денис Ткаченко.

Читайте такожПрецедент у вітчизняному футболі: двом гравцям "Металіста" загрожують терміни за "договірні" матчі Для організаторів договірних матчів також передбачена умовна довічна дискваліфікація. Хто яке покарання отримав, стане відомо пізніше, після того, як всі футболісти отримають рішення Комітету.

По двом гравцям "Металіста" (Денис Дьяков, Назар Малиновський) рішення поки не прийнято. Також відкладено рішення по всім 12 гравцям "Зорі". На засідання КДК ФФУ прийшли два футболісти: Денис Дяків ("Металіст") і Сергій Романов ("Зоря").

Як повідомляв УНІАН, раніше гравці молодіжної команди "Металіста" були запідозрені в організації та проведенні договірних матчів.