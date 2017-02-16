Динамівець Мораєс дискваліфікований на 5 матчів за бійку в матчі з "Шахтарем"

КДК ФФУ прийняв рішення дискваліфікувати нападаючого київського "Динамо" Жуніора Мораєса на 5 матчів, повідомляє FootballHub.

Форвард "Динамо" Жуніор Мораєс влаштував бійку з футболістами "Шахтаря" під час матчу 18-го туру чемпіонату України з футболу. За даний інцидент бразилець отримав червону картку від арбітра.

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Мораєс пропустить матчі проти луганської "Зорі", донецького "Олімпіка", кропивницької "Зірки", одеського "Чорноморця" і стартовий матч другого етапу чемпіонату України, в якому суперник "Динамо" буде відомий пізніше.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Шахтар" завершився результативною перемогою гірників з рахунком 3:4.