Українським вболівальникам буде виділено 4 тисячі квитків на матч відбору ЧС-2018 з Хорватією

Українським фанам буде надана можливість придбати 4000 квитків на матч відбірного циклу Чемпіонату світу-2018 з футболу Хорватія - Україна, повідомив віце-президент ФФУ Олег Шкреба Sport.ua.

За регламентом гостям надається 5 відсотків місць на стадіоні. «Максимір» вміщує 35123 місця, відповідно, гостьова квота повинна скласти 1756 місць. Але фанам збірної України надають 4000 місць.

Читайте такожЗбірна України обіграла Фінляндію і вийшла на друге місце у відборі ЧС«Справа в тому, що на «Максимірі» специфічні по своїй місткості трибуни, - стверджує Олег Шкреба. - Гостьова трибуна вміщує 4000 глядачів. Фанів господарів «досаджувати» на цю трибуну не варто в цілях безпеки. Тому вся трибуна буде в розпорядженні українських уболівальників».

Ціна квитків в гостьовий сектор для українських фанів стане відома, швидше за все, наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна відбудеться в Загребі 24 березня.