Російські фанати пообіцяли влаштувати англійцям "фестиваль насильства" на ЧС-2018

Російські футбольні фанати пообіцяли влаштувати для англійських уболівальників "фестиваль насильства" на чемпіонаті світу - 2018, що пройде в Росії, повідомляє Чемпіон з посиланням на Guardian.

Як пише видання, ці заяви були зроблені для документального фільму "Армія російських хуліганів", що незабаром буде показаний на BBC.

"Для когось це буде свято футболу, а для когось - "фестиваль насильства", - сказав один з героїв стрічки.

Читайте такожУ Єкатеринбурзі зламався годинник відліку днів до чемпіонату світу 2018 з футболуНагадаємо, що під час чемпіонату Європи 2016 року у Франції неодноразово відбувалися бійки між російськими і англійськими уболівальниками.

Також повідомялося, що з російської сторони в цих бійках брали участь колишні спецназівці та спортсмени.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу має відбутися в Росії. езважаючи на всі протести світової спільноти через дії РФ на міжнародній арені, зокрема, анексії українського Криму і конфлікту на Донбасі, ФІФА ніяк не може вирішиться відібрати у РФ право проведення турніру.