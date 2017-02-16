Букмекери не бачать фаворита у матчі "Сельта" - "Шахтар"

Аналітики букмекерських контор не вважають фаворитом якусь з команд в парі "Сельта" - "Шахтар" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.

На порталі наводяться дані 26 провідних букмекерських контор світу, які віддають "Сельті" мінімальну перевагу.

Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека: "Ми очікуємо на дуже складну гру, "Сельта" досвідчена і агресивна"Середній коефіцієнт на перемогу іспанців становить 2,62 до 1, у той час як на перемогу "Шахтаря" - 2,70 до 1, а на нічию - 3,29 до 1.

Як повідомляв УНІАН, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Сельта" - "Шахтар" відбудеться у четвер, 16 лютого. Початок гри о 20.00 по Києву.