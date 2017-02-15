Тренер "Шахтаря" Фонсека: "Ми очікуємо на дуже складну гру, "Сельта" досвідчена і агресивна"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека на традиційній прес-конференції напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської "Сельти" з Віго відзначив силу і досвід суперника, передбачивши дуже складну гру, повідомляє офіційний сайт гірників.

"Можу говорити про «Сельті» тільки найкращим чином. Результати іспанців у поточному році говорять за себе: вони проводять відмінні поєдинки і домагаються хороших результатів. Матчі з «Реалом» і «Барселоною» показують всю їх силу. Ми очікуємо на дуже складну гру. «Сельта» дуже досвідчена і агресивна, тому, думаю, побачимо хороший поєдинок", - зазначив Фонсека.

"У «Сельти» є певна перевага, адже за час паузи суперник провів 13 матчів. Вони зіграли б та 14, якби поєдинок з мадридським «Реалом» не був перенесений на пізнішу дату. Однак весь цей час ми теж готувалися до важливої зустрічі з «Сельтою». Постараємося показати, над чим працювали в цей період. Проте така перевага у суперника є, і ніхто цього не приховує", - додав португальський фахівець.

"Я не буду говорити, хто є фаворитом, в цьому немає ніякого сенсу. «Сельта» і «Шахтар» – дві дуже сильні команди. Ми побачимо два найцікавіших матчу, де будь-хто може пройти далі. Фаворита тут немає", - підкреслив Фонсека.

"Я дивився практично всі ігри «Сельти» за останній час. Всі ми прекрасно знаємо кращі якості іспанців: агресивність, швидкість і сила в контратаках. Можна взяти поєдинок з «Атлетіко», де вони зазнали поразки, однак для нас куди важливіше те, що суперник завжди використовує свої сильні сторони. А дивитися на результати абсолютно не потрібно", - зазначив тренер "Шахтаря".

На зауваження про те, що Фонсека вперше проводить збори в середині сезону і до цього не звик, тренер зазначив: "Звичайно, це не є для нас перевагою. Для мене це абсолютно новий досвід. Безумовно, перед завтрашнім матчем не вистачає того ігрового ритму, до якого ми звикли. Якщо б ми вийшли більш підготовленими, маючи за спиною кілька офіційних матчів, було б легше. Однак у нашої команди є мотивація – це найголовніше. Ми мотивовані не тільки на завтрашній поєдинок, але і на матч, тому що хочемо пройти в Лізі Європи якомога далі".

У свою чергу, бразильський півзахисник "Шахтаря" Фред, також присутній на прес-конференції, зазначив: "«Шахтар» завжди думає тільки про перемогу, гравці налаштовані лише на позитивний результат. «Шахтар» так думав раніше і так буде думати завжди. Містер нам постійно про це говорить, тому про поразку немає сенсу міркувати".

Як повідомляв УНІАН, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Сельта" - "Шахтар" відбудеться у Віго 16 лютого.