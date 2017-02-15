Зозуля "готовий йти в "Дніпро" пішки"

Український форвард «Бетіса» Роман Зозуля, який залишився без ігрової практики через звинувачення в неонацизмі з боку фанатів «Райо Вальєкано», поділився планами на майбутнє в інтерв'ю FootballHub.

«Мені потрібно грати. Я розумію, що, якщо я не буду грати, через півроку мені буде дуже важко. Всім буде добре, якщо у мене буде ігрова практика. Є ще варіант, що я можу повернутися в «Дніпро», як в першу команду, за яку я був заявлений по ходу сезону. Один варіант, щоб я грав ці п'ять місяців – повернутися в «Дніпро». Але, як ми знаємо, на «Дніпро» накладені санкції. Я ще не знаю, що там.

Читайте такожГравці Бетіса вийшли на матч з Валенсією у футболках "Ми всі Зозуля"Якщо буде хоча б найменша ймовірність того, що можна повернутися в «Дніпро», то я, звісно, готовий. За цю емблему я готовий битися. Я б вже пішки туди пішов. У Дніпрі було свято футболу, був забитий стадіон, ми грали проти «Наполі», проти ПСВ. Це було дуже здорово, місто жив футболом. Хочеться, щоб ця команда жила», – сказав Зозуля.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Зозуля перейшов з "Бетіса" в оренду в інший іспанський клуб "Райо Вальєкано" з Мадрида. Однак, пізніше він був змушений піти з цієї команди через агресивно налаштованих фанатів, які звинуватили Зозулю в нацизмі.