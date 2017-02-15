1+1 медіа запускає мультиплатформний проект FootballHub

Сьогодні, 15 лютого, 1+1 медіа запускає новий проект для соціальних мереж - FootballHub. Він стане новим етапом розвитку футбольної журналістики в Україні: проект об’єднає усі види ЗМІ.

Унікальність проекту полягає в тому, що на проекті буде власне відеовиробництво, онлайн-стріми, огляди від топових блогерів, щоденні ексклюзиви, крім того великий акцент робитиметься на оформленні інформації.

На проекті працюватимуть журналісти з досвідом роботи у сфері від 5 років, які мають доступ до найвідоміших і найвпливовіших людей зі сфери, що гарантуватиме ексклюзивну інформацію на платформі. Журналісти FootballHub будуть присутні практично на всіх матчах, тому глядачі зможуть отримувати унікальний контент, в тому числі, з-за лаштунків – все те, що не потрапляє на телебачення. Обличчями проекту стануть ведучі телеканалу «2+2» Ігор Циганик та Олександра Лобода.

Проект складатиметься з 15 різноманітних і часто неочікуваних рубрик.

«Антиексперт»: роздуми про останні найголовніші футбольні новини «антиексперта» - звичайної людини з села, яка захоплюється футболом.

«ЛоLiga»: авторська рубрика Олександри Лободи про навколо футбольний фешн і гламур.

«What’s Up?»: рубрика спортивного коментатора «2+2» Володимира Кобелькова. Це відверта розмова із зірковою особистістю, яку автор знає особисто, у легкому форматі.

«Ромаріо Бебето»: рубрика Романа Бебеха. Розлоге інтерв’ю у неформальній обстановці.

«Old School»: щоденна рубрика про визначні події в українському футболі, що базуватиметься на ексклюзивному архівному відео.

«Коментар на всі 100»: щотижнева рубрика. Особливе (зазвичай смішне) відео, котре коментуватимуть самі читачі. Команда обирає найкращий коментар – переможець отримує приз.

«Суддя арбітрів»: рубрика Костянтина Андріюка та запрошених експертів. Це своєрідний рейтинг суддівських рішень минулого туру.

«Food Ball»: кулінарна рубрика Євгена Зінченка. Автор і герой (професійний футболіст) готують поживну страву. І говорять про важливість здорового харчування.

«Запитай!»: глядачам пропонується записати своє питання до зірки. Команда проекту обирає найкращі й робить невеличке інтерв’ю із питань, котрі поставили виключно відвідувачі ресурсів FootballHub.

«U-10»: відповіді маленьких футболістів на серйозні футбольні питання.

«Oh My God»: хіт-парад найцікавіших моментів тижня.

«Футбольний на голову»: відео-рубрика. Вікторина з футболістом на кшталт шоу «Перший мільйон».

«Проблематика»: глядачі надсилають відео, що демонструють соціальні проблеми пов’язані з футболом – погані умови, поля тощо. Команда публікує інформацію про найгостріші проблеми й надалі ця тема може перерости у повноцінне розслідування.

«Анкета»: графічна рубрика. Це будуть ексклюзивні анкети футболістів, котрі вони заповнюють особисто під час інтерв’ю.

«Цитата»: графічна рубрика. Графічно оформлений крилатий вираз зіркових людей, пов’язаних із футболом (із інтерв’ю, автобіографій тощо).

FootballHub – це твій зв'язок із футболом.

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