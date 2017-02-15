Форвард "Шахтаря" Лещук: У мене великі очікування від матчів з "Сельтою"

Форвард донецького "Шахтаря" Бланко Лещук розповів про підготовку до матчів 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської "Сельти", повідомляє офіційний сайт гірників.

"У мене великі очікування від цих матчів, чекаю їх і готуюся. Кожен день посилено тренуюся, розуміючи, наскільки важливий цей турнір для нас. Якщо мені випаде можливість вийти на поле, віддам всього себе, щоб показати найкращі якості і забити гол – це моя робота", - зазначив новачок "Шахтаря".

"Всі іспанські клуби сильні. Навіть коли буваю в Аргентині, дивлюся Ла Лігу – благо її там показують досить часто. Чемпіонат дуже гарний. Команди з Іспанії пресингують, добре готові фізично, тому з ними важко грати. Але я сподіваюся на позитивний результат. В першу чергу важливо не поступитися на виїзді", - додав Лещук.

А відповідаючи на питання про те, наскільки він готовий до майбутнього першого матчу в Іспанії, зауважив: "На сто відсотків: і фізично, і ментально. Якщо головний тренер надасть мені таку можливість, я вийду та покажу все краще, на що здатний".

Як повідомляв УНІАН, матчі "Шахтаря" проти "Сельти" в 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 (Віго) і 23 (Харків) лютого.