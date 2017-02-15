Мессі не завдав жодного удару по воротах суперника у програному матчі "Барселони" з ПСЖ

«Барселона» шокувала всю Європу, програвши в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ з рахунком 0:4, де багато в чому поразці своєї команди «посприяв» Ліонель Мессі, який показав надзвичайно слабку гру, повідомляє телеканал "Футбол".

Так, за інформацією Opta, Мессі жодного разу не торкнувся м'яча в штрафній площі суперника вперше в цьому сезоні. Крім того, вражає статистика від сайту Daily Mail: Мессі програв 7 дуелей, в той час, як його опонент, Едінсон Кавані з ПСЖ - всього одну.

Також аргентинець не завдав жодного удару по воротах суперника, в той час, як уругваєць – 4, один з яких став результативним.

Як повідомляв УНІАН, матч у Парижі відбувся 14 лютого. У повторній грі, яка пройде в Барселоні 8 березня, господарям поля потрібно буде вигравати з різницею у п'ять м'ячів. При повторенні рахунку 4:0 буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.