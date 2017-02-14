ПСЖ розтрощив "Барселону" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У Парижі і Лісабоні завершилися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в двох парах, де "Парі-Сен-Жермен" розгромив іспанську "Барселону" з рахунком 4:0, а "Бенфіка" обіграла німецьку "Боруссію" з Дортмунда - 1:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 8 березня в Барселоні і Дортмунді, відповідно.

ПСЖ - БАРСЕЛОНА 4:0 (2:0)

Ді Марія, 18 (1:0), Дракслер, 40 (2:0), Ді Марія, 55 (3:0), Кавані, 71 (4:0)

БЕНФІКА - БОРУССІЯ Д 1:0 (0:0)

Мітроглу, 49 (1:0)