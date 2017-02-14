"Динамо" обіграло китайський клуб на зборі в іспанськії Марбельї

У вівторок, 14 лютого, черговим суперником «Динамо» на другому підготовчому зборі в Іспанії став ще один представник чемпіонату Китаю, футбольний клуб «Бейджин Гоань» із Пекіну, якого динамівці перемогли з рахунком 1:0, повідомляє ФК "Динамо".

На відміну від учорашнього матчу, коли командам довелося грати по дощі, сьогодні в Марбельї встановилася ясна, сонячна погода.

Команди розпочали з обміну небезпечними моментами. Надалі воротам суперника частіше загрожували кияни. Буяльський після навісу Ярмоленка за правого флангу пробив п’яткою у захисника, згодом сам Андрій не зовсім вдало пробив головою, Бєсєдін замикав дальню стійку, але із положення поза грою, із центра штрафного майданчика завдавав удару Гармаш – воротар зреагував. Після добивання Ярмоленко таки відправив м’яч у сітку, але знову ж таки із положення поза грою. Нарешті, у середині тайму Андрію вдалося відзначитися за правилами: Антунеш віддав по флангу вперед на Гонсалеса, Дерліс завдав удару з лівого кута штрафного майданчика, голкіпер м’яч відбив, але Ярмоленко знову опинився першим на підбиранні і правомірно відправив м’яч у ворота, вивівши свою команду вперед.

Читайте також"Динамо" і швейцарський "Кьоніц" зіграли внічию у товариському матчіНадалі китайці ще більше притислися до власних воріт і майже не думали про атаки, динамівці ж володіли відчутною перевагою. Гра дещо заспокоїлася. По-справжньому небезпечних моментів біля воріт одна одної команди не створили, за винятком подачі зі штрафного на фланзі та ударом головою Пенгксянга над поперечиною незадовго до свистка на перерву.

У другому таймі динамівці продовжили вести свою гру. Активно втрутився у події на полі Циганков, мав шанс відзначитися Гармаш. Ближче до середини тайму китайці на певний час заволоділи м’ячем та перевели гру на половину поля нашої команди. «Бейджин Гоань» навіть створив небезпечний момент, але із ударом Ренато Аугусто під поперечину в ефектному стрибку впорався Бущан. Ще одного разу Аугусто зі штрафного послав м’яч зовсім трохи вище поперечини, але це були лише епізоди.

Кінцівка зустрічі виявилася за динамівцями, які у ці хвилини були значно активнішими. Гонсалес намагався замкнути дальню стійку, але робив це із офсайду, а Буяльський намагався перекинути голкіпера, але, пробив над поперечиною. Тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу «Динамо».

Наступний поєдинок «Динамо» проведе у четвер, 16 лютого, проти команди «Хобро» (Данія). Початок о 17.00.

«Динамо» (Київ, Україна) – «Бейджин Гоань» (Китай) – 1:0 (1:0)

«Динамо»: Рудько (Бущан, 46), Віда, Морозюк, Антунеш, Пантич, Шепелєв, Гармаш (Оріховський, 67), Буяльський, Гонсалес, Ярмоленко (Циганков, 46), Бєсєдін (Яремчук, 61).

Гол: Ярмоленко (23).