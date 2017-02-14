ФІФА дозволила Зозулі повернутися в "Дніпро" після "нацистського" скандалу - ЗМІ

Форвард збірної України Роман Зозуля може повернутися в "Дніпро", де виступав до переходу в іспанський "Бетіс". Таку можливість нападнику дала Міжнародна федерація футболу (ФІФА), повідомляє Обозреватель з посиланням на Mundo Deportivo,

ФІФА зробила виняток для українського гравця. Незважаючи на правило, що протягом одного сезону футболіст не може виступати за три клуби, Зозулі буде дозволено повернутися в "Дніпро".

Читайте такожГравці Бетіса вийшли на матч з Валенсією у футболках "Ми всі Зозуля"За даними джерела, такий варіант є можливим, оскільки в Україні відкрито трансферне вікно. При цьому повідомляється, що в даний момент ведуться переговори з Федерацією футболу України. У ФФУ шукають компроміс, оскільки у "Дніпра" існує заборона на трансфери.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня "Зозуля" перейшов в оренду в "Райо Вальєкано" з іншого іспанського клубу "Бетіс", одна ультрас "Райо Вальєкано" звинуватили Зозулю в нацизмі і зажадали клуб не підписувати гравця. Приводом стала футболка з тризубом, в якій гравець прилетів до Іспанії ще минулого літа.