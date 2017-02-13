"Динамо" і швейцарський "Кьоніц" зіграли внічию у товариському матчі

У четвертому тренувальному матчі на другому підготовчому зборі в Іспанії київське «Динамо» зустрілося з представником третього за рангом дивізіону чемпіонату Швейцарії - ФК «Кьоніц» і зіграло внічию - 0:0, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

У цій грі повернувся до складу капітан команди Андрій Ярмоленко, який пропустив два попередніх матчі через певні проблеми зі спиною. Андрій вийшов у старті й відіграв один тайм.

Ще однією очікуваною вболівальниками «біло-синіх» подією став перший матч у складі «Динамо» новачка Тамаша Кадара, який лише в п’ятницю підписав контракт із клубом, а позавчора прибув на збір. Угорець теж з’явився у стартовому складі, посівши місце у центрі оборони в парі з Євгеном Хачеріді.

На лівому фланзі захисту цього разу зіграв Зураб Очигава, а Микита Корзун повернувся з лінії оборони на більш звичну для себе позицію опорного півзахисника, звільнивши від руйнівних обов’язків Сергія Рибалку, який разом із Валерієм Федорчуком діяв трохи вище у середині поля.

Динамівці з перших хвилин заволоділи м’ячем, активно граючи через Тамаша Кадара, аби той якомога швидше звик до нових партнерів. Напевно, відсоток володіння м’ячем «біло-синіми» наближався до звичного для «Барселони», або навіть перевищував його, однак гострих моментів було вкрай мало.

Суперники, значно нижчі за рангом, з перших хвилин вибудували біля власного штрафного майданчика кілька редутів оборони і переходили до атаки вкрай рідко.

Найбільш гострі моменти до перерви динамівці створювали через фланги, на яких діяли Громов та Ярмоленко, проте ні їм, ні Мораесу, який з перших хвилин діяв на вістрі, не вдавалося довести атаки до логічного завершення.

По перерві справу Ярмоленка продовжив Циганков, який на самому початку тайму міг замикати на стійці перевід з протилежного флангу, проте не влучив у площину.

Ближче до завершення гри «біло-сині» все більше посилювали тиск на ворота суперників. Після потужного удару Рибалки та добивання «свіжого» Яремчука м’яч врешті побував у воротах, однак арбітр зафіксував офсайд у Романа. До слова, цього разу Сергій Ребров обмежився п’ятьма замінами, більшість гравців відіграли повний матч.

Як і в першому таймі, найбільш небезпечні моменти виникли в кінцівці. Спершу захисник швейцарців ледь не відзначився автоголом після флангового прострілу, а за хвилину після навісу Циганкова з кутового Хачеріді залишили самого на дальній стійці, проте удару Євгена забракло влучності.

Фінальний свисток зафіксував першу безгольову нічию для «Динамо» під час цьогорічних зборів. «Біло-сині» втретє не пропустили і вперше не забили жодного голу.

Товариський матч

13.02.2017. Футбольний центр Марбельї

«Динамо» - «Кьоніц» (Швейцарія) - 0:0

«Динамо»: Коваль (Рудько, 46) - Бурда, Хачеріді, Кадар, Очигава - Корзун (Гармаш, 68) - Ярмоленко (к) (Циганков, 46), Федорчук (Буяльський, 68), Рибалка, Громов - Мораес (Яремчук, 62).