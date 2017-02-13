УЄФА дискваліфікувала Степаненко на матч "Сельта" - "Шахтар" за махінації з картками

Опорний півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко не зможе взяти участь у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської «Сельти» через дискваліфікацію від UEFA, повідомляє Xsport.

Нагадаємо, що в матчі 5-го туру групового етапу проти «Коньяспор» (4:0) головний тренер донеччан Паулу Фонсека при рахунку 4:0 випустив Степаненко замість Борячука на 80-й хвилині гри. Перед матчем Степаненко перебував під загрозою дискваліфікації, маючи 2 попередження в своєму пасиві, у разі отримання ще одного «гірчичника» він пропускав би наступний поєдинок.

Донецькому клубу було б вигідніше втратити основного опорника на матч 6-го туру з «Брагою», який не мав ніякого турнірного значення, ніж ризикувати вже іграми плей-офф. Тому жовта картка Тараса через 6 хвилин після виходу на поле в матчі з турками для багатьох не стала несподіванкою, а тим більше це було помітно з того, як Степаненко отримав це попередження:

Читайте також"Шахтар" обіграв "Гент" і виграв груповий турнір Ліги ЄвропиНаступний матч з «Брагою» Степаненко пропустив через перебір жовтих карток. Донеччани виграли виїзну зустріч (4:2), розуміючі те, що дискваліфікація хавбека «згоріла», і до старту 1/16 фіналу на нього вже можна розраховувати.

В UEFA проявили пильність і покарали футболіста додатковою дискваліфікацією за навмисну спробу використовувати регламент змагань в інтересах команди.

Чи були застосовані до «Шахтаря» які-небудь додаткові штрафи – поки невідомо.

Як повідомляв УНІАН, ігри 1/16 фіналу Ліги Європи між «Шахтарем» і «Сельтою» відбудеться 16 лютого (20:00) в іспанському Віго, і 23 лютого (22:05) – в Харкові.